Наука и техника
 
Только важное и интересное — в нашем Twitter
Последние новости
Ан-124 разбомбили в Ливии
Десятки тысяч Mercedes отзовут
Футболист нокаутировал судью и получил тюремный срок
Биткоин снова взлетел
Грузин отбил атаку на российских журналистов в Тбилиси
Массовая драка призывников в Татарстане попала на видео
После инцидента с болтом «Колобка» в Москве проверят все аттракционы 
Порошенко покичился уголовными делами
Кадыров обратился к Грузии фразой «до Тбилиси всего 200 километров»
Новости партнеров

В США нашли гигантские запасы пресной воды

Перейти в «Мою Ленту»
Пересохшее озеро Фолсом в Калифорнии

В районе северо-восточного побережья США находится «гигантский водоносный горизонт относительно пресной воды, пойманной в ловушку из пористых отложений, располагающихся под соленым океаном». Соответствующее исследование американских геофизиков опубликовано в журнале Scientific Reports, кратко о нем сообщает Колумбийский университет (США).

«Наши данные свидетельствуют о том, что сплошная система подводных водоносных горизонтов распространяется вдоль не менее 350 километров атлантического побережья США и содержит около 2,8 тысячи кубических километров слабосоленой воды», — пишут авторы.

Согласно данным специалистов, водоносный горизонт (аквифер) простирается вдоль атлантического побережья от Массачусетса до Нью-Джерси, а от берега в сторону океана — примерно на 80 километров вплоть до границы континентального шельфа. Глубина залегания водоносных слоев оценивается в 180-360 метров ниже дна океана. Занимаемая аквифером площадь может превышать 39 тысяч квадратных километров.

Обнаружить сплошной характер системы подводных водоносных горизонтов ученым позволила электроразведка (чем соленее вода, тем лучше она проводит электрический ток), в частности, магнитотеллурическое зондирование. Ученые допускают, что такие аквиферы могли возникнуть 15-20 тысяч лет назад в результате таяния ледников, и регулярно подпитываются с континента действующими подводными источниками за счет приливно-отливных явлений.

Исследователи отмечают, что открытый ими источник «относительно пресной воды» является самым крупным в мире подводным водоносным горизонтом из известных, хотя существование отдельных участков подводных водоносных горизонтов в районе северо-восточного побережья США было известно еще с 1970-х годов.

Специалисты уверены, что подобные образования должны быть распространены по всей планете, и в перспективе могли бы способствовать решению проблемы нехватки пресной воды. В частности, ученые не исключают, что обнаруженный ими аквифер может распространяться на север и восток, тем самым превосходя один из крупнейших в мире водоносных горизонтов Огаллала (площадью 450 тысяч квадратных километров), затрагивающий территорию восьми штатов.

В мае 2016 года стало известно, что, согласно прогнозам экспертов Всемирного банка, ВВП стран Ближнего Востока к 2050 году из-за нехватки пресной воды сократится более чем на 14 процентов.

В марте того же года сообщалось, что геохимики из России, а также Франции и Германии обнаружили на глубине 410-660 километров под поверхностью Земли океан архейского периода (возрастом 2,7 миллиарда лет), объем которого в разы превышает размеры Мирового океана.

В декабре 2013 года ученые из нескольких университетов США, Великобритании, Австралии и Нидерландов опубликовали статью, в которой, проанализировав результаты бурения в разных частях планеты, заявили об обнаружении массивных запасов пресной воды в толще морского дна.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Aquifer systems extending far offshore on the U.S. Atlantic margin
Доказано существование на Плутоне водяного океана
Российские ученые открыли огромный подземный океан
Океаны древней Земли признали холодными
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0321 июня
Авария «Протон-М» в июле 2013 года

«Из того, что было»

Этот проект начали еще в СССР. Сегодня Россия запускает его на аварийном разгонном блоке
13:35Сегодня

Российский «пистолет у виска империализма» получит пушки-роботы

18:4212 июня

Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины

20:1421 июня

Россия утилизирует единственную подлодку Украины

Наука и техника00:0112 июня

Стыд и футбол

Киану Ривз в польской игре, новый Xbox, уличная FIFA и другие новинки с Е3 2019
15:11 9 июня

Секретный сверхэкономичный самолет подготовили к первому полету

05:56Сегодня

«Роскосмос» составил кодекс этики ‎космонавтов

16:5221 июня

Сбитый Ираном беспилотник США оказался засекреченным BAMS-D

Наука и техника00:1918 июня

«Людей грузили в телячьи вагоны»

Сталин депортировал целые народы. Последствия дают о себе знать до сих пор
16:46 8 июня

Робота «Федора» уменьшили перед полетом на МКС

01:36Сегодня

Запуск российского телескопа «Спектр-РГ» перенесли из-за человеческого фактора

15:2821 июня

Названа причина внезапной необъяснимой смерти

Россия
«Наука и религия не могут конфликтовать»
Как в российской «столице экстремизма» неожиданно появился храм-планетарий
«Затолкали в машину и отвезли на пустырь»
Россиянки о том, как их домогались, насиловали и заставляли молчать
«Одно дело, когда министр скажет, а другое — когда я»
Главные цитаты с прямой линии Путина
В Москве у семьи сатанистов забрали двух девочек-маугли
Путин высказался о возможности отдать Курилы
ОМОН снова задержал выпивающих посетителей «Ямы» в Москве
Школьница раскрыла секрет сдачи ЕГЭ на 100 баллов
Все материалы
Мир
Названы подозреваемые в гибели «Боинга» над Донбассом
Обвинения будут предъявлены трем гражданам России и одному украинцу
В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией
При падении самолета на Гавайях погибли все пассажиры
Трамп определился с министром обороны
Полиция вломилась в дом Бориса Джонсона из-за женских криков
Трамп рассказал о нежелании развязывать войну с Ираном
Трамп захотел остаться президентом навечно
Все материалы
Бывший СССР
Participants attack a policeman during a protest against the visit of the Russian delegation near the parliament building in Tbilisi, Georgia June 20, 2019. REUTERS/Irakli Gedenidze - RC16CCE1C1A0Тысячи людей устроили штурм парламента Грузии
Полиция применила резиновые пули и газ. Есть пострадавшие
Украинская православная церковь снова раскололась
Почетный патриарх Филарет обвинил во всем Порошенко и его ложные обещания
Уточнено число российских туристов в Грузии
Зеленский призвал предотвратить новые войны
В Грузии указ Путина назвали наказанием
В Грузии пожаловались на приостановку туристического потока из России
Первый президент Украины отчитал Зеленского
Все материалы
Экономика
Высокие ставки
У США нет денег на пенсионеров. Вся надежда на казино и марихуану
В России подняли вопрос о судьбе грузинских вин
Биткоин снова взлетел
США снова ударили по Китаю в торговой войне
Дерипаска снова обратился в суд США
Россиян запретили унижать и ругать матом за долги
Биткоин пробил психологическую отметку
Все материалы
Силовые структуры
Беги, Луиза, беги!
Как россиянка вынесла из банка миллионы, бесследно исчезла и стала звездой соцсетей
«Подложили печень наркомана»
Российского врача судят за подмену органов. Он просто не хотел портить статистику
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Российский следователь подорвался на бомбе возле своего дома
Бывшего главу Раменского района снова арестовали
МВД нашло нарушения при расследовании дела Голунова
Сбежавшего россиянина заподозрили в совершении тройного убийства
Все материалы
Наука и техника
Авария «Протон-М» в июле 2013 года«Из того, что было»
Этот проект начали еще в СССР. Сегодня Россия запускает его на аварийном разгонном блоке
Стыд и футбол
Киану Ривз в польской игре, новый Xbox, уличная FIFA и другие новинки с Е3 2019
«Людей грузили в телячьи вагоны»
Сталин депортировал целые народы. Последствия дают о себе знать до сих пор
Российский «пистолет у виска империализма» получит пушки-роботы
В США нашли гигантские запасы пресной воды
Россия утилизирует единственную подлодку Украины
«Роскосмос» составил кодекс этики ‎космонавтов
Все материалы
Спорт
Хоккейный Эйнштейн
От этого игрока отказались российские клубы. Он уехал в США и стал лучшим в НХЛ
Лишенный прав футболист «Спартака» попался на превышении скорости
Американского бойца UFC поймали на допинге и пощадили
Валуев рассказал об «условно смертельном» заболевании
Россиянин из НХЛ назвал преимущество североамериканцев над соотечественниками
Бывшая ученица Тутберидзе вспомнила о «некрасивом» уходе от тренера
Футболист «Манчестер Юнайтед» вывел Чили в четвертьфинал Кубка Америки с травмой
Все материалы
Культура
«Грызня за любовь, время и деньги»
Его сравнивают с братьями Коэн: интервью с создателем самого необычного сериала сезона
«Да будет ночь оргией страсти»
Она прославилась странными песнями на весь СССР. Ее все забыли, а зря
Бешеные быки, нейлоновые чулки
Мужчины против женщин и немного 90-х в новом русском кино
Жена Алибасова попала в больницу
Детки в порядке
Интернет, похоть и опиоиды: новый сериал о современных школьницах
Фильм Данилы Козловского про Чернобыль назвали аттракционом для молодых зрителей
Элтон Джон получил высшую награду Франции
Все материалы
Интернет и СМИ
«В год мы зарабатывали больше, чем некоторые за всю жизнь»
Проповедник с телеэкрана вытягивал из верующих миллионы. Его не остановила даже тюрьма
«То, что произошло — невероятно»
Арест журналиста Ивана Голунова: главное
«Противно смотреть на вас»
Блогеры раздают деньги бездомным и устраивают из этого шоу. Но делают им только хуже
Роскомнадзор объяснился за нецензурную брань в адрес журналиста
Ургант получил леща от Поперечного
Украинцы предпочли русский язык мове в интернете
Первый канал отложил премьеру фильма о Чернобыле
Все материалы
Ценности
Рок наступает
Мужчины в платьях, женщины в трусах: чем удивила неделя моды в Милане
Членовозы союзного значения
В каких автомобилях катались и погибали чиновники в СССР
Роми ШнайдерАльпийская красота
Самые властные, сексуальные и эпатажные женщины Австрии
Модель прошлась в прозрачном платье по городу и рассказала о реакции прохожих
Неумелая парикмахерша сожгла студентке голову и лишила ее волос
Ким Кардашьян закрасила вены на руках бабушки и поразила фанатов
Всемирно известный дизайнер переодел моделей в российских полицейских
Все материалы
Путешествия
«Батюшка, благословите, въезжаю в Польшу!»
Головорезы, евреи и родственные души. Зачем ехать в гости к полякам
«Одичавшие шотландцы стучали кулаками по машине»
Россиянка неделю путешествовала в доме на колесах: как это было
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
Российских туристов вывезут из страны из-за угрозы безопасности
Грузия заверила туристов в безопасности
АТОР объяснила порядок возврата денег за туры в Грузию
В Крыму стало больше украинцев
Подсчитано число российских туристов в Грузии
Все материалы
Из жизни
Бывшие супруги Бек Роузен и Хэмиш МакЛаренМилый друг
Аферист устроил шикарную жизнь за счет одиноких женщин и богачей. Его сгубила жадность
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
«Я официально стала немкой, но почему-то не особо радуюсь»
История россиянки о жизни в Германии
Сотрудница магазина часами рылась в мусоре ради клиентов
В брюхе убитого крокодила нашли останки пропавшего фермера
На выставке в Москве найдут новых хозяев собакам из приютов
Женщина сбросила 200 килограммов и впервые за долгие годы встала с дивана
Все материалы
Маленькие, но узнаваемые машинки из Lego
Энтузиаст собирает модельки автомобилей и даже двигателей
Экстремальный тюнинг Rolls-Royce
В фотошопе, как известно, все смелые. Зато ни один Rolls-Royce не пострадал.
Первый тест Renault Arkana
Во имя красоты. Изучаем самый доступный купе-кроссовер в России
Длительный тест Kia Cerato
Чем подкупает самая дорогая версия седана?
УАЗ подготовил замену «Буханке»
Коллекцию суперкаров вице-президента Экваториальной Гвинеи пустят с молотка
Найдена ни разу не ломавшаяся Skoda Fabia с пробегом миллион километров
Все материалы
Дом
«Разбивали несколько градусников сразу»
Ртуть, асбест и арматура из Чернобыля: как квартиры отравляют своих владельцев
Атака дронов
Зачем беспилотники слетаются на дачные участки россиян
Дорогу молодым
Новое жилье в Москве рекордно подешевело. Его скупают даже студенты
Российский бизнесмен замуровал дверь в отобранную за долги квартиру
Уральцы объявили себя гражданами СССР и отказались оплачивать ЖКХ
Цена самой дешевой квартиры в Москве опустилась ниже трех миллионов рублей
Семья лишилась пятикомнатной квартиры из-за микрозаймов
Все материалы