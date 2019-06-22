В США нашли гигантские запасы пресной воды

В районе северо-восточного побережья США находится «гигантский водоносный горизонт относительно пресной воды, пойманной в ловушку из пористых отложений, располагающихся под соленым океаном». Соответствующее исследование американских геофизиков опубликовано в журнале Scientific Reports, кратко о нем сообщает Колумбийский университет (США).

«Наши данные свидетельствуют о том, что сплошная система подводных водоносных горизонтов распространяется вдоль не менее 350 километров атлантического побережья США и содержит около 2,8 тысячи кубических километров слабосоленой воды», — пишут авторы.

Согласно данным специалистов, водоносный горизонт (аквифер) простирается вдоль атлантического побережья от Массачусетса до Нью-Джерси, а от берега в сторону океана — примерно на 80 километров вплоть до границы континентального шельфа. Глубина залегания водоносных слоев оценивается в 180-360 метров ниже дна океана. Занимаемая аквифером площадь может превышать 39 тысяч квадратных километров.

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Обнаружить сплошной характер системы подводных водоносных горизонтов ученым позволила электроразведка (чем соленее вода, тем лучше она проводит электрический ток), в частности, магнитотеллурическое зондирование. Ученые допускают, что такие аквиферы могли возникнуть 15-20 тысяч лет назад в результате таяния ледников, и регулярно подпитываются с континента действующими подводными источниками за счет приливно-отливных явлений.

Исследователи отмечают, что открытый ими источник «относительно пресной воды» является самым крупным в мире подводным водоносным горизонтом из известных, хотя существование отдельных участков подводных водоносных горизонтов в районе северо-восточного побережья США было известно еще с 1970-х годов.

Специалисты уверены, что подобные образования должны быть распространены по всей планете, и в перспективе могли бы способствовать решению проблемы нехватки пресной воды. В частности, ученые не исключают, что обнаруженный ими аквифер может распространяться на север и восток, тем самым превосходя один из крупнейших в мире водоносных горизонтов Огаллала (площадью 450 тысяч квадратных километров), затрагивающий территорию восьми штатов.

В мае 2016 года стало известно, что, согласно прогнозам экспертов Всемирного банка, ВВП стран Ближнего Востока к 2050 году из-за нехватки пресной воды сократится более чем на 14 процентов.

В марте того же года сообщалось, что геохимики из России, а также Франции и Германии обнаружили на глубине 410-660 километров под поверхностью Земли океан архейского периода (возрастом 2,7 миллиарда лет), объем которого в разы превышает размеры Мирового океана.

В декабре 2013 года ученые из нескольких университетов США, Великобритании, Австралии и Нидерландов опубликовали статью, в которой, проанализировав результаты бурения в разных частях планеты, заявили об обнаружении массивных запасов пресной воды в толще морского дна.

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