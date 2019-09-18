Россиянка с двухлетним ребенком провалилась в яму с кипятком

В Новосибирске местная жительница с двухлетним ребенком упала в яму с кипятком на тротуаре. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, передает ТАСС.

Как пишет НГС, инцидент произошел на Ядринцевской улице. По данным издания, асфальт провалился прямо под ногами женщины с коляской. Рядом находился ее супруг, который сумел вытащить жену и ребенка из ямы. Он отметил, что женщина ушла в воду по пояс, а ребенок — с головой.

Пострадавшие получили сильные ожоги, их госпитализировали в ожоговый центр областной больницы. Ребенок находится в реанимации, его состояние оценивают как стабильно тяжелое.

Следственный комитет по Новосибирской области начал проверку по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 238 УК («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Ранее в Междуреченске четверо первоклассников получили ожоги из-за опрокидывания термопота с кипятком в столовой школы. Двоих детей с 10 процентами ожога тела госпитализировали в травматологию. Еще одну девочку с 15 процентами ожогов направили в реанимацию, у нее травмированы руки и ноги. Четвертого ребенка отправили лечиться амбулаторно.

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