Российских школьников залило кипятком с потолка во время урока

В гимназии Железногорска Красноярского края во время занятий прорвало батареи отопления, произошел потоп, вода залила несколько этажей. Видеозапись с места инцидента опубликована в понедельник, 28 января, в группе «СобытияГород-26. Железногорск» во «ВКонтакте».

По информации паблика, потоп начался примерно в 09:50 утра по местному времени в кабинете химии на четвертом этаже здания. Во время урока в кабинете стало холодно, и учительница пошла проверить батареи. В этот момент из радиаторов хлынул кипяток и пошел пар, на который среагировала пожарная сигнализация. Горячая вода быстро просочилась ниже и дошла до третьего и второго этажей, где также проходили занятия. С потолка посыпалась побелка, отваливались крышки с электроламп. Педагоги бросились спасать оргтехнику.

Все дети были эвакуированы. Преподавательница химии получила ожоги, о других пострадавших не сообщается. Администрация школы обещала, что на следующий день уроки возобновятся.

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