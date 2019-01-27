В Перми обрушилась крыша жилой многоэтажки

В Перми из-за обрушения крыши эвакуированы жители многоэтажки на улице Революции, сообщает сайт главного управления МЧС по краю.

По данным ведомства, сообщение о происшествии поступило 27 января в 15:15 (13:15 мск). По неизвестной причине рухнула плита между крышей и техническим этажом одноподъездного 14-этажного жилого дома. Квартиры не были повреждены, никто не пострадал.

Все жители дома — 151 человек, в том числе 31 ребенок и двое маломобильных граждан, — до конца обследования будут размещены либо у родственников, либо в гостиницах.

permv.ru

Сейчас специалисты изучают техническую документацию, в том числе проект дома и само здание. По предварительным данным, угрозы дальнейшего обрушения нет. Как видно на опубликованном видео, крыша не пострадала, рухнула только одна плита, которая перебила трубу отопления.

По словам источника «Ленты.ру» в экстренных службах Пермского края, эвакуация проведена именно из-за того, что дом остался без отопления и отключен от электроэнергии. «Сейчас на улице минус 19 градусов, и ночью столбик термометра может опуститься еще ниже, по прогнозу — до минус 23. Поэтому принято решение временно разместить жильцов в гостиницах. Угрозы разрушения здания в принципе нет», — объяснил он.

Кирпичное здание было построено в 1993 году по типовому проекту и тогда же сдано в эксплуатацию. Серьезных проблем с домами этой серии в крае никогда не отмечалось. Обследование здания может продлиться до второй половины дня понедельника, 28 января.

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