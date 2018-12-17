При обрушении здания в Подмосковье пострадали люди

В подмосковном Дзержинске частично обрушился дом №2 по улице Академика Жукова. Об этом в понедельник, 17 декабря, сообщил «Интерфакс».
По предварительным данным, пострадали четыре человека. Источник агентства в скорой помощи сообщил, что они госпитализированы в тяжелом состоянии.
Собеседник ТАСС рассказал о пяти пострадавших.
Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что из-под завалов извлекли тело одного погибшего.
Причиной ЧП, предположительно, стало обрушение крыши под тяжестью снега.
Здание размером 80 на 20 метров принадлежит предприятию по изготовлению железобетонных изделий.
В марте на Трубной площади в Москве обрушился фасад и кровля здания, находившегося на реконструкции. Сообщалось о нескольких погибших и пострадавших.
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