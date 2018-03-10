Стена пятиэтажки в Краснодаре обрушилась после взрыва

Шесть человек пострадали при взрыве газа в пятиэтажном жилом доме в Краснодаре. Об этом сообщили ТАСС в центре медицины катастроф в субботу, 10 марта.

Источник в экстренных службах отметил, что тяжелых травм у пострадавших нет. «Один мужчина с ожогами. Некоторые отказались от госпитализации», — сказал он.

Взрыв произошел на последнем этаже дома. Другой источник в экстренных службах сообщил, что после взрыва частично обрушилась стена, в ближайшее время специалисты расчистят завалы и определят, существует ли риск дальнейшего разрушения здания. Пожара после взрыва не было.

Все жильцы дома эвакуированы. Причины ЧП выясняются.

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