В многоэтажном доме в Омске произошел взрыв

В многоквартирном доме в Омске произошел взрыв бытового газа, сообщает «Интерфакс». По данным агентства, пострадали восемь человек, в том числе четверо детей.

По предварительной информации, взрыв произошел в квартире дома №9 по улице 5-я Кордная. По данным источников, на двух этажах горят квартиры, рухнуло два балкона и треснула несущая стена пятиэтажного дома.

20 жильцов были эвакуированы. Подробности о состоянии пострадавших не уточняются.

9 ноября в Ижевске взрыв бытового газа привел к обрушению подъезда панельного девятиэтажного дома. Погибли семь человек, в том числе двое детей. Житель дома Александр Копытов признался в том, что газ оставил открытым умышленно.

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