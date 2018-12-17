Под завалами обрушившегося в Подмосковье цеха нашли тела троих человек

В подмосковном Дзержинском спасатели обнаружили тела трех погибших под завалами на месте заводского здания, передает РИА Новости.
По разным данным, от трех до пяти пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии.
В Следственном комитете сообщили агентству о начале доследственной проверки по факту произошедшего.
Ранее в понедельник, 17 декабря, сообщалось о частичном обрушении здания на улице Академика Жукова, в котором находится цех по изготовлению железобетонных изделий.
Предполагается, что кровля сооружения не выдержала накопившегося на ней снега. По другой версии, бетонные перекрытия обрушились из-за нарушения техники безопасности при проведении ремонта.
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