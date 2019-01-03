В Новочеркасске обрушилось четырехэтажное здание

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В Новочеркасске рухнуло четырехэтажное здание. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Ростовской области.

Инцидент произошел на улице Буденновской. Помещение сдавалось под офисы и развлекательный центр. Обрушилась часть дома, расположенная над отделением Сбербанка и боулингом. По информации местного издания DonDay, в боулинге были посетители, однако они успели вовремя выбраться.

Как сообщает МЧС, в результате происшествия никто не пострадал. На месте крушения работают спасатели. Местная прокуратура проведет проверку по факту произошедшего.

3 января спасатели завершили разбор завалов на месте частичного обрушения многоэтажного дома в Магнитогорске Челябинской области, произошедшего в результате взрыва утром 31 декабря. Сотрудники МЧС обнаружили 39 погибших, 38 из них уже опознаны родственниками.

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