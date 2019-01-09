Лопнувшая в Петербурге «труба Беглова» оставила без тепла почти полсотни домов

Почти 500 домов на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге снова остались без тепла и горячей воды из-за лопнувшей в очередной раз трубы, ремонт которой контролировал врио губернатора города Александр Беглов. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на сообщения жителей домов.

По данным издания, авария на участке произошла третий раз за месяц. На время ремонта 485 зданий были переведены на резервную схему отопления, сообщили агентству в компании «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Впервые аварийный участок теплотрассы был обнаружен еще в середине декабря. Тогда контролировать ремонтные работы прибыл Александр Беглов. Трубу починили с опережением графика, сообщает издание. Однако после завершения работ и инспекции, авария в декабре происходила дважды, а максимально жители города вынуждены были находиться без отопления в течение трех дней.