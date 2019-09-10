Четверо российских первоклассников обварились кипятком в школе

В Междуреченске четверо первоклассников получили ожоги из-за опрокидывания термопота с кипятком в столовой школы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в органах местной власти.

Представитель Центра медицины катастроф Кемеровской области Антон Дужик рассказал, что двоих детей с 10 процентами ожога тела госпитализировали в травматологию. Еще одну девочку с 15 процентами ожогов направили в реанимацию, у нее травмированы руки и ноги. Четвертого ребенка отправили лечиться амбулаторно.

Заместитель главврача по лечебной работе Междуреченской городской больницы Ирина Дутова заявила, что состояние первоклассников оценивают как стабильное. В администрации Междуреченска уточнили, что создали муниципальную комиссию, проводится проверка.

Ранее в Москве полуторагодовалый ребенок опрокинул на себя кастрюлю с горячим супом и умер от полученных ожогов. Инцидент произошел 7 сентября в доме на Мурановской улице. Оба родителя находились дома. Отец сидел на кухне в тот момент, когда его полуторагодовалый сын опрокинул на себя остывающий на подоконнике суп. Площадь ожогов составила 60 процентов тела.

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