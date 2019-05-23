Мужчина уронил зажигалку в горячий суп и устроил взрыв

dailymail.co.uk

В городе Куньмин, китайской провинции Юньнань, официантка получила ожоги после того, как зажигалка взорвалась в горячем супе. На видео произошедшего обратило внимание британское издание Daily Mail.

Клиент одного из ресторанов популярной китайской сети Haidilao уронил свою зажигалку в блюдо, когда передавал ее другу. На записи видно, что официантка пытается достать ее половником из супа хого — бульона в котелке, закипающего прямо на столе, в который можно добавить лапшу, мясо, тофу и овощи. Однако из-за высокой температуры зажигалка взрывается. Кипящий бульон попадает на сотрудницу ресторана и на гостя.

По информации местных СМИ, пострадавших немедленно доставили в больницу с ожогами. Сейчас их здоровью ничто не угрожает.

Представитель Haidilao заявил, что компания проведет дополнительное обучение своих сотрудников, так как это не первый подобный инцидент. В феврале в китайском городе Чунцин посетитель нарочно бросил зажигалку в горячий суп и спровоцировал взрыв.

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