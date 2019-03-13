Пьяный китаец проглотил зажигалку и чудом избежал взрыва желудка

В Китае врачи изъяли зажигалку из желудка пациента. Об этом представители больницы города Шеньян, провинция Ляонин, сообщили в понедельник, 12 марта, в китайской социальной сети WeChat.

23-летний китаец по фамилии Ли проводил время с друзьями и спьяну решил развлечь компанию, проглотив зажигалку на глазах у приятелей. После инцидента парень чувствовал себя нормально, однако спустя некоторое время пожаловался на боль в желудке, рассказывал его отец.

В воскресенье утром, 10 марта, мужчина отвез сына в местную больницу. Врачи осмотрели больного и заключили, что оперировать пациента слишком опасно. Тогда Ли направили в более крупное медицинское учреждение города Шэньян. Там медики обнаружили, что желудочная кислота пациента начала разъедать восьмисантиметровую зажигалку, и воспламеняющаяся жидкость внутри устройства могла вытечь наружу в любой момент.

По словам докторов, опасный предмет пробыл в организме Ли около 30 часов и мог бы взорваться, если бы лечение затянулось. Врачи достали зажигалку при помощи эндоскопа за три минуты, посчитав такой метод наиболее безопасным для здоровья пациента.

На данный момент Ли находится в стабильном состоянии.

В начале февраля сообщалось о жителе Китая, который перенес операцию по удалению зубочистки из сердца. Врачи утверждают, что пациенту удалось вовремя получить необходимую медицинскую помощь, он не получил серьезного поражения органов.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!