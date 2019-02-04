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Мужчина прожил четыре года с зубочисткой в сердце

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Житель Китая перенес операцию по удалению зубочистки из сердца. Как пишет Daily Mail, он якобы проглотил «острый предмет» при употреблении алкоголя.

Инцидент произошел 9 января, однако о подробностях случившегося стало известно только сейчас.

29-летний пациент по фамилии Чжоу (Zhou) попал в больницу с температурой 40 градусов. В ходе диагностики врачи заметили неестественные тени в правом легком, а также воспаление в области сердца.

Во время операции хирурги обнаружили в одной из сердечных камер пациента шестисантиметровую зубочистку. Предположительно, она попала в дыхательный проход, пронзила стенку правого легкого, и затем вонзилась в сердце.

Молодой человек признался репортерам, что всегда клал зубочистку в напиток. Таким образом он «помечал» свой бокал. Мужчина заметил ухудшение состояния здоровья около четырех лет назад, и за это время потратил на лечение около 22,7 тысячи фунтов стерлингов (почти два миллиона рублей).

Чжоу регулярно страдал от воспаления легких и высокой температуры, однако врачам так и не удавалось идентифицировать причину болезни. Одни специалисты утверждали, что у мужчины лейкемия, другие ставили диагноз сепсис.

Врачи утверждают, что пациенту удалось вовремя получить необходимую медицинскую помощь, не получив серьезного поражения органов.

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