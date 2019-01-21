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Редкое заболевание превратило бангладешца в «человека-дерево»

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В Бангладеше обладатель редчайшего диагноза Абул Бажандар (Abul Bajandar), прозванный «человеком-деревом», попал в больницу. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Бажандар страдает верруциформной эпидермодисплазией, при которой на теле появляется огромное количество бородавок, из-за чего его кожа напоминает кору дерева. В 2016 году на тот момент 26-летний мужчина впервые обратился к врачам: они удалили более пяти килограммов наростов с его тела.

За все это время Бажандару пришлось пережить 25 операций, поселиться в больнице и пройти долгий курс лечения. Доктора уже посчитали, что победили болезнь, однако в мае ее симптомы вновь обострились. Тогда мужчина сбежал из медицинского учреждения в поисках альтернативного лечения.

Однако никто другой не смог ему помочь, и в воскресенье, 20 января, Бажандар вернулся в больницу. Его состояние сильно ухудшилось — теперь наросты почти полностью покрывают его ладони и ступни.

Пластический хирург Саманта Лал Сен (Samanta Lal Sen) отметила, что лечение будет начато очень скоро. Доктор подчеркнула, что врачам придется проводить терапию с самого начала.

Премьер-министр страны пообещал, что мужчине не придется платить за лечение. Как и до побега, Бажандар будет размещен в дорогой палате вместе с женой и дочерью.

Согласно медицинскому ресурсу uptodate, всего в мире был описан и зарегистрирован 501 случай этого редкого заболевания.

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