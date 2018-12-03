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Редкая болезнь лишила канадку возможности бывать на холоде

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Жительница канадского города Эдмонтон, провинция Альберта, рассказала о том, как живет с аллергией на холод. Ее историей поделилось издание Daily Mail.

Арианна Кент (Arianna Kent) страдает холодовой аллергией — если она переохлаждается, то на ее теле появляется сыпь по типу крапивницы, также девушка начинает задыхаться. В худшем случае у нее случается анафилактический шок.

21-летняя Кент признается, что может попадать в больницу до трех раз в месяц. Из-за редкости заболевания даже не все врачи верят в ее диагноз. «Люди часто говорят мне: если тебе всегда холодно, это не значит, что у тебя аллергия на холод», — рассказала канадка. Начальник в ресторане поначалу запрещал ей работать в кардигане, однако когда он увидел, как она в считанные минуты покрылась сыпью из-за дуновения кондиционера, снял запрет.

Впервые заболевание проявилось у нее в 14 лет, когда она убирала лопатой снег. Сначала Кент считала, что аллергия вызвана какой-либо едой, и только спустя два года поняла истинную причину.

В холодную погоду канадка может проводить на улице не больше пяти минут, пока не начнется аллергия. При этом она носит многослойную одежду и пытается прикрыть все участки кожи.

Однако даже летом у девушки может случиться аллергическая реакция, если она выпьет холодный напиток, окажется под кондиционером или нырнет в бассейн. «Я могу избегать бассейнов и напитков со льдом, но никогда не знаешь, когда пойдет дождь или похолодает», — признается она.

В последнее время Кент смогла снизить частоту госпитализаций до одного раза в месяц, отказавшись от продуктов, содержащих гистамин вроде сыра, йогурта, соленых огурцов, ананасов и колбасы.

По данным американской национальной организации редких заболеваний, холодовая крапивница составляет от одного до трех процентов всех случаев крапивницы.

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