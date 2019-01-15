Редкую болезнь приняли за одержимость бесами и лечили святой водой

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Жительница американского города Альбукерке, штат Нью-Мексико, попала в психиатрическую больницу из-за необычных симптомов, сопровождавших опухоль яичников. Об этом сообщает издание New York Post.

У 39-летней Лорины Гутьеррес (Lorina Gutierrez) неожиданно начались галлюцинации и паранойя. Женщина была убеждена, что за ней следят при помощи скрытых камер. Несколько раз в день у нее случались судороги. «Она не могла спать и говорила тарабарщину, — рассказывает ее муж. — Повторяла: "Нам нужно бежать отсюда, нужно уходить"». Он решил, что в жену вселились бесы, и поливал ее святой водой, но ничего не добился и отвел к психиатру.

Специалист предположил, что у Гутьеррес депрессия или нервный срыв. После нападения на мужа она попала в психиатрическую больницу. Через неделю женщину перевели в обычную больницу, где у нее обнаружили опухоль яичника диаметром 15 сантиметров.

Как выяснилось, она страдает от редкого заболевания — анти-NMDA-рецепторного энцефалита, при котором реакция иммунной системы на опухоль приводит к воспалению мозга. Вскоре из-за болезни Гутьеррес не могла говорить и ходить, ей требовалась помощь даже для того, чтобы есть.

После двух месяцев лечения у нее началась ремиссия: болезнь отступила, судороги и проблемы с психикой исчезли. Женщина смогла выписаться из больницы и вернуться к нормальной жизни, однако врачи предупредили ее о том, что возможны рецидивы.

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