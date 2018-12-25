Восьмилетний мальчик узнал о скорой слепоте и исполнил все свои желания

Страдающий редким заболеванием восьмилетний британец Фред Хоуи (Fred Howe) исполнил весь список желаний перед тем, как полностью ослепнуть. Об этом сообщает The Mirror.

Мальчик прославился в мае этого года, когда британское издание рассказало его историю: он объяснил, что очень любит смотреть на разные вещи, и нарисовал все, что хотел бы увидеть в мире. В результате за полгода он смог забраться на Эйфелеву башню, познакомился с Микки Маусом, поработал смотрителем в зоопарке и машинистом поезда. Он также прокатился в лимузине с мэром города Йорк и прокатился на лыжах в австрийских Альпах.

Его сопровождали его 47-летняя мать Карен Ньюэлл (Karen Newell), 46-летний отец Дейв Хоуи (Howe) и 10-летняя сестра Ева. Все его желания были исполнены благодаря читателям издания, которые предложили семье свою помощь в заполнении списка желаний мальчика.

Хоуи также досталась приставка Xbox, а разработчики игровой студии пообещали сделать про него целую игру. Самой запоминающейся ребенок назвал поездку в Диснейленд. Мать мальчика уверена, что приключения помогли стать ему увереннее и очень помогали во время визитов к врачу.

Семья не собирается останавливаться на достигнутом: в планах — посещение Леголенда, студий Гарри Поттера и Короля Льва, поездки в музеи и на сафари.

Редкая болезнь Хоуи привела к тому, что один его глаз воспринимает только свет, а другой видит не далее двух метров. Излечить мальчика невозможно, вскоре он полностью потеряет зрение.

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