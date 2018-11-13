Умирающий мальчик осуществил последнее желание и отвел мать к алтарю

В США смертельно больной мальчик успел осуществить свое последнее желание и отвел мать за руку к алтарю во время ее свадьбы. Через три дня он скончался. Об этом сообщает информационный портал Fox News.

Жившему в штате Огайо 12-летнему Киту Баркетту (Keith Burkett) шесть лет назад диагностировали агрессивное онкологическое заболевание — саркому мягких тканей. Изначально врачи говорили, что больной не проживет и двух месяцев.

Несмотря на многочисленные курсы химиотерапии, рак не удалось победить. Последние годы подросток получал помощь работников хосписа на дому. Тем не менее он постоянно спрашивал мать Тейлор Вудард (Taylore Woodard), чем ей помочь, и выполнял простые поручения.

Когда стало понятно, что ребенка уже не спасти, мать решила осуществить все его желания. В конце октября они отпраздновали Рождество, а 9 ноября провели свадебную церемонию. Баркетт на инвалидной коляске сопроводил мать к алтарю, где ее ждал жених.

«В этот день я испытала невероятную горькую радость, мое сердце переполнялось эмоциями. Мой мальчик захотел отвести меня к алтарю, и мы сочли за честь исполнить его последнее желание», — описала свои ощущения Вудард.

12 ноября Баркетт умер. Мать написала об этом на его странице в Facebook эмоциональный пост, в котором призналась, что не знает, как будет жить дальше.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!