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Невеста прошла к алтарю с умирающим дедушкой-ветераном и исполнила его мечту

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В Польше невесту отвел к алтарю ее дедушка, ветеран Второй мировой войны. Как сообщает издание Daily Mail, спустя два дня после церемонии он умер.

Йоанна Сэма (Joanna Sema) попросила своего 94-летнего деда Бронислава Карвовски (Bronislaw Karwowski) поучаствовать в ее свадьбе, как только жених сделал ей предложение.Мужчина уже едва ходил, но дал внучке обещание, что непременно поддержит ее в столь важный день.

Перед тем, как отвести ее к жениху, Карвовски, облаченный в парадную форму со всеми наградами, признался ей, что с нетерпением ждал этого дня и гордится, что дожил до него. Гостей очень растрогало появление деда и внучки, а жениху едва удалось сдержать слезы.

После свадьбы 30-летняя Сэма, работающая медсестрой, дала обещанию деду, что не даст ему умереть в больнице. Она заботилась о нем дома до самой его смерти. Несмотря на свое плохое самочувствие, ветеран обрадовался, когда узнал, что фотографии с ним со свадьбы широко разошлись в социальных сетях.

По словам Сэмы, ветеран очень много делал для семьи. Она жила с бабушкой и дедушкой с года, и они стали для нее вторыми родителями: «Он был очень терпеливым. У него было 13 внуков, и мы дрались за право засыпать рядом с ним, потому что он рассказывал самые интересные сказки и истории».

«Четыре года назад ему поставили кардиостимулятор, тогда он сказал мне, что надо поторопиться со свадьбой, потому что его срок годности скоро истекает», — вспоминает невеста.

Во время войны Карвовски попал в плен к нацистам, но ему удалось сбежать из штаб-квартиры гестапо в Ломже. За заслуги перед страной ему вручили Орден Возрождения Польши и еще множество наград.

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