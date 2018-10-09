Убитая горем невеста пришла на могилу жениха в день свадьбы

В США горюющая невеста пришла в подвенечном платье на могилу жениха в день, когда они должны были пожениться. Об этом сообщило издание The Sun.

Джессика Пэджетт (Jessica Padgett) поучаствовала в фотосессии у надгробия своего избранника Кендалла Джеймса Мерфи (Kendall James Murphy). В память о нем она сфотографировалась у могилы в свадебном платье, с большой фотографией жениха и его пожарной формой. Ее поддерживали родные и друзья. Идея фотосета принадлежала матери погибшего. Она устроила съемки в надежде, что невесте станет немного легче перенести утрату.

Фотограф выложила снимки в Facebook, где ими поделились больше 21 тысячи раз.

Мерфи, состоящий в добровольческом пожарном отряде, погиб в ноябре 2017 года. Он выехал на вызов об аварии на помощь застрявшему в машине мужчине. Когда доброволец вылез из машины, его сбил Колби Блейк (Colby Blake) из другого добровольческого отряда, сидевший за рулем пожарной машины. Позже оказалось, что уровень алкоголя в крови водителя вдвое превышал норму. Блейк до сих пор не предстал перед судом.

Национальная ассоциация погибших пожарных (The National Fallen Firefighters Association) описывает Мерфи как «бескорыстного и хорошего человека, который любил проводить время с семьей и друзьями».

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