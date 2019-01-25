Женщина отправилась в отпуск и вернулась с личинками в голове

Жительница Великобритании обратилась в больницу с жалобами на боль во лбу и выяснила, что под ее кожей поселились пара личинок. Об этом сообщает Daily Mail.

Женщина вернулась из отпуска в Уганде, после чего попала в больницу с опухолью на лбу. Врачи посчитали это укусом зараженного насекомого и выписали пациентку, порекомендовав принять антибиотики. Через три дня она вновь обратилась к докторам из-за «стреляющих» болей в голове. Помимо этого, опухоль стала больше.

Более тщательное исследование показало, что под кожей британки поселились две личинки. Одну из них удалили после применения вазелина, но ультразвуковое сканирование, проведенное позднее, показало, что в районе роста волос находится еще одно живое существо.

Выяснилось, что, будучи в Уганде, она прислонила к голове полотенце, на котором оказались яйца мухи. Вероятно, они попали под кожу пациентки через царапину или рану.

В октябре 2018 прошлого года сообщалось, что в Китае из глаза младенца извлекли 11 живых паразитов. Вероятно, ребенок заработал поражение глаз в результате общения с домашними животными соседей.

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