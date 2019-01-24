Ребенок полежал в подгузниках и попал в больницу с ожогом третьей степени

Трехлетняя София из Великобритании получила ожоги третьей степени из-за подгузников. Об этом сообщает издание Daily Mail.

32-летняя Джемма Фри (Gemma Free) из английского города Барнсли в одну из январских ночей 2018 года надела дочери свежие подгузники и уложила спать. Спустя восемь часов она разбудила Софию, чтобы отвести в детский сад, и обнаружила под подгузником покраснения. Состояние кожи «ухудшалось с каждой минутой».

Мать отвезла ребенка в больницу. По ее словам, девочке пришлось пролежать в палате под присмотром врачей четыре дня абсолютно голой, поскольку любое прикосновение к коже доставляло резкую боль. В результате на теле четырехлетней Софии остались малозаметные шрамы от ожогов.

Фри решила рассказать эту историю после того, как 21 января 2019 года издание The Mirror опубликовало информацию о том, как в Австралии посреди ночи взорвалась пеленка, на которой спал двухлетний малыш, и оставила на груди ребенка опасные вещества.

После инцидента с ожогом мать пострадавшей девочки связалась с компанией Huggies и пожаловалась на вредоносные подгузники. Представители бренда отказались брать на себя ответственность за случившееся и заявили, что их продукция никакого вреда для здоровья человека не представляет.

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