Из жизни
 
Последние новости
Найдено продлевающее жизнь вещество
Убивший себя ведущий незадолго до кончины поучаствовал в «ритуале смерти»
Россиянам предложили отработать льготную ипотеку на селе и в спецпоселениях
Ликование слепоглухого болельщика сняли на видео
«Мост глупости» нашли в Москве  
Грузовик протаранил голландскую редакцию и попал на видео
Известного блогера зарезали после лекции о спорах в интернете
Россиянин попал в «сборную» худших игроков чемпионата мира
Колумбийскую болельщицу заклеймили в соцсетях за тверк в Казани
Новости партнеров

Трехлетняя девочка прошлась по горячему песку и покрылась волдырями

Перейти в «Мою Ленту»

Трехлетняя девочка прошлась по раскаленному песку на пляже в Эдинбурге и получила обширные ожоги ступней. Об этом сообщает Daily Record.

Ее 31-летняя мать Джилл Шоу (Jill Shaw) рассказала, что хотела поиграть с ребенком на пляже. Она увидела поодаль бревно, и вся компания решила остановиться у него. Первой к месту добежала девочка и начала истошно кричать. Мать увидела, как ноги дочери покрылись волдырями.

Ее пришлось экстренно доставить в местную больницу, где пораженные участки оперативно обработали и перебинтовали. На данный момент ребенок не может ходить и остается в медицинском учреждении под присмотром врачей.

По мнению женщины, песок раскалился до опасной температуры из-за того, что кто-то незадолго до их прихода разжигал на пляже огонь. Она призвала любителей летнего барбекю быть внимательными и не оставлять после себя горящий костер.

Ранее сообщалось, что в США подросток коснулся ядовитой гусеницы, после чего почувствовал жгучую боль. В результате ребенок оказался в реанимации.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Girl, 3, left with agonising burns after stepping on scorching sand at Edinburgh beach
Подросток покормил телят и заразился исчезнувшим вирусом
Подросток из США потрогал гусеницу и чуть не умер
Другие материалы рубрики
Из жизни00:01Сегодня

«Я просто хочу умереть здесь»

Современные отшельники сбегают от людей. Некоторых возвращают насильно
05:41Сегодня

Яйца крикливого зуйка помешали музыкальному фестивалю в Канаде

01:16Сегодня

Французские мясники попросили защиты от агрессивных веганов

03:00Сегодня

В Британии объявили пивной кризис

Из жизни00:0225 июня

«Местные обращают внимание на иностранок»

История россиянки, перебравшейся в Италию
20:4326 июня

Японская принцесса отреклась от титула ради свадьбы с простолюдином

16:3526 июня

Уникальная панда странного окраса поставила ученых в тупик

15:2026 июня

Обиженная кухарка устроила родственникам смертельный ужин

Из жизни00:0220 июня

Концы в воду

После смерти не все ложатся в гроб. Некоторые выбирают утонуть в щелочи
18:1726 июня

Топ-менеджер украл у фирмы 370 тысяч фунтов стерлингов и купил котят

12:5126 июня

Водитель Mercedes нарвался на толпу агрессивных англичан с молотками

14:2526 июня

Морская звезда неторопливо прогулялась по пляжу и попала на видео

Россия
Русская боль
Сколько стоит избить и покалечить россиянина, если ты полицейский
«Члены мне нравятся чисто эстетически»
На картинах этой художницы что ни портрет – то ниже пояса
Чисто сработали
Европа научилась жить без свалок. В России будет так же
Падение башенного крана на жилой дом в Казани попало на видео
Российские дорожники заманили грузовик с асфальтом в скрытую яму
Россияне не дождались помощи государства и сами начали строить себе больницу
Полпред Путина узнал о своей отставке на поминках
Все материалы
Мир
Старая беда
Германия готова послать Меркель подальше. Вместе с мигрантами и всей Европой
Здорового малыша выставили на продажу в китайской соцсети
США отказались менять принципы в угоду России
Китайцев заставили избавиться от собственных гробов
Названы самые опасные страны для женщин
Россию и Китай заподозрили в стремлении расколоть Запад
Названо новое место встречи Путина и Трампа
Все материалы
Бывший СССР
Обыск у гендиректора таможенного оператора Армении Norfolk Consulting Армена УнанянаВзятки и братки
В Армении трясут чиновников и генералов. У них находят миллионы и склады оружия
Семилетний ребенок из ДНР похвастался обстрелами украинских военных
Порошенко пригласили на саммит НАТО
Белоруссия отказалась входить в состав «каких-то государств»
Цвет нации синий
Литва нашла свой «Боярышник» и спивается. Власти бессильны
Зарезавшие цыгана украинские школьники оказались злыми трезвенниками
Азербайджан приготовился уничтожить армянскую инфраструктуру в Карабахе
Все материалы
Экономика
Забей на деньги
Редкие и великолепные футбольные купюры со всего мира
Эксперты оценили шансы россиян дожить до пенсии
США потратят миллионы долларов на добычу газа на Украине
Нефтяная держава оказалась самой бедной страной мира
Припекло
Россия бросает одних союзников ради других. Все дело в нефти
Покупай чаще — играй больше
Принципы геймификации, или зачем «Пятерочка» проводит акцию «Большой футбол»
БКС дали прогноз по двукратному росту доли цифровой экономики
Все материалы
Силовые структуры
«За мной пришли девять человек»
Охранник стал угрозой для наркобизнеса в тюрьме. Его уволили и отправили под суд
Ан-148 в Подмосковье сознательно ввели в пике
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Стрельба по студентам в Ингушетии попала на видео
Пьяный россиянин протаранил толпу на джипе и попал на видео
«Они едут по этапу в костюмах от Brioni»
Силовики мотают сроки на своих зонах. Там генералы становятся завхозами
Болельщик из Саудовской Аравии отдал 15 миллионов рублей московскому мошеннику
Все материалы
Наука и техника
Чума фашизма
Выявлена новая причина распространенного рака
«Мы получим новый Чернобыль»
Главную русскую реку превратили в ядовитую помойку. Это угрожает всей России
Грязь и слезы
Братские могилы и страшная правда на потерянных фронтовых снимках
В США рассказали о провале российской лунной миссии
Боевой пуск «Бронебойщиков» показали на видео
Глубокие тайны
Что скрывают секретные американские бункеры
Все материалы
Спорт
Страна чудес
Месси наконец забил в России. Аргентина спаслась от вылета с чемпионата мира
Россиянин попал в «сборную» худших игроков чемпионата мира
Британского журналиста удивило дружелюбие россиян
Сборную Англии поселили возле элитного стриптиз-клуба
Марадону госпитализировали после матча Аргентины с Нигерией
Марадона показал «факи» после победного гола Аргентины
Месси поселят в отель с видом на Роналду
Все материалы
Культура
Шумно разделись и тихо ушли
Голые старухи и тонна манки на главном театральном фестивале лета
Беда и женщины на скорую руку
Кино недели: от «8 подруг Оушена» до «Фобии»
Ведьмы из дыр
Почему безумный Шекспир становится все актуальнее
У «Христа-обезьяны» появился соперник
Дэвид Линч рассказал о справлении нужды в раковину
Вдову Михаила Круга ограбили
Четыре яичка поставили под угрозу крупнейший музыкальный фестиваль
Все материалы
Интернет и СМИ
Апокалипсис завтра
Эти фотографы предупреждают человечество о скорой гибели
Колумбийскую болельщицу заклеймили в соцсетях за тверк в Казани
«Хуже неулыбающегося русского — только улыбающийся русский»
Иностранные журналисты резко полюбили Россию. Но есть неприятный нюанс
«ВКонтакте» будет конкурировать с Apple Pay
Сходка известных блогеров закончилась побоищем
Россиянкам рекомендовали привязать к груди воздушные шары и отжиматься на сосках
Ведущий Первого канала ругнулся матом в прямом эфире
Все материалы
Ценности
Натянули
Мужчины носят узкие джинсы и не чувствуют себя ущемленными
Сельская мафия
Гопники, педанты и русские шансонье: в Милане пояснили за шмот
Король дефицита
Женщины, ордена и американские подарки Брежнева. А еще он любил дичь
Мелания Трамп оскандалилась из-за надписи на плаще
Девушки нашли способ стать похожими на Меган Маркл
Ратаковски сделала себе бикини и пришла в нем на пляж
Скандальная надпись на плаще Мелании Трамп принесла неожиданную пользу
Все материалы
Путешествия
«Стены были пропитаны запахом марихуаны»
Москвич сбежал в Азию искать себя, а обрел камни в почках
Пассажир выпрыгнул из самолета в США в одних трусах
Аргентинец Матиас Амайя, доехавший до России на велосипеде за пять летПоехавшие
Немец на тракторе, аргентинец на колесах и исландская «Нива» попали в Россию
«Первый крен, первые визги девчонок»
Москвичка отправилась в круиз на яхте. Отдых превратился в тяжелую работу
Россиянина сбросили с крыши отеля в Турции
Меган Маркл запретили есть ее любимое блюдо в путешествиях
Назван улучшающий вкус еды в самолетах ингредиент
Все материалы
Из жизни
«Я просто хочу умереть здесь»
Современные отшельники сбегают от людей. Некоторых возвращают насильно
Яйца крикливого зуйка помешали музыкальному фестивалю в Канаде
Французские мясники попросили защиты от агрессивных веганов
В Британии объявили пивной кризис
«Местные обращают внимание на иностранок»
История россиянки, перебравшейся в Италию
Концы в воду
После смерти не все ложатся в гроб. Некоторые выбирают утонуть в щелочи
Обиженная кухарка устроила родственникам смертельный ужин
Все материалы
Бюджетный «Тигуан»
В России появится бюджетный кроссовер Volkswagen — что это за машина?
Каминг-аут
Как автоконцерны тестируют секретные новинки, натягивая старую модель на внутренности новой
Суперуниверсалы
Как бы выглядели Mercedes S-класса, Tesla Model S или Nissan GT-R для дачников?
Самые надежные кроссоверы
Топ самых беспроблемных вседорожных автомобилей 2018
Хэтчбек Toyota Corolla получил полный привод
Renault показала изображение нового кроссовера для России
Книгу о Ferrari оценили в 400 тысяч рублей
Все материалы
«Зданий советского качества нет ни в Европе, ни в Америке»
Что снести, а что оставить в Москве? Архитектурный мэтр знает ответ
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Сквозь время
Он фотографирует города будущего. Старушка Европа не узнает себя
Названы три города России с дорожающими квартирами
Покатались — и хватит
В России нашли тысячи лифтов-убийц. Это страшно
Россия установила новый ипотечный рекорд
Смотрящий по России
Что вы знаете об Исаакиевском соборе: тест
Все материалы