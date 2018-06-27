Трехлетняя девочка прошлась по горячему песку и покрылась волдырями

Трехлетняя девочка прошлась по раскаленному песку на пляже в Эдинбурге и получила обширные ожоги ступней. Об этом сообщает Daily Record.

Ее 31-летняя мать Джилл Шоу (Jill Shaw) рассказала, что хотела поиграть с ребенком на пляже. Она увидела поодаль бревно, и вся компания решила остановиться у него. Первой к месту добежала девочка и начала истошно кричать. Мать увидела, как ноги дочери покрылись волдырями.

Ее пришлось экстренно доставить в местную больницу, где пораженные участки оперативно обработали и перебинтовали. На данный момент ребенок не может ходить и остается в медицинском учреждении под присмотром врачей.

По мнению женщины, песок раскалился до опасной температуры из-за того, что кто-то незадолго до их прихода разжигал на пляже огонь. Она призвала любителей летнего барбекю быть внимательными и не оставлять после себя горящий костер.

Ранее сообщалось, что в США подросток коснулся ядовитой гусеницы, после чего почувствовал жгучую боль. В результате ребенок оказался в реанимации.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!