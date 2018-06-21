Подросток из США потрогал гусеницу и чуть не умер

В США подросток случайно коснулся ядовитой гусеницы и оказался в реанимации. Об этом сообщил новостной портал Bay News 9: Spectrum News.

Логан Пергола (Logan Pergola) работал во дворе дома в Зефирхилсе, штат Флорида, когда его ужалила сидевшая на дубе гусеница. «Сначала было не очень больно, как от укуса мошки. А затем внезапно моя рука онемела, и я почувствовал жгучую боль», — рассказал подросток. Он признался, что через 20 минут после укуса едва мог стоять на ногах.

Его мать Андреа натерла укусы чесноком, но когда это не помогло, отвезла сына в больницу. «Он бледнел, а глаза не могли сфокусироваться. Он не очень осознавал происходящее», — добавила она. Доктора немедленно поставили Логану капельницу с противоядием, но оно помогло не сразу: в течение нескольких часов его продолжало трясти от боли. В данный момент жизни юноши ничего не угрожает, однако даже спустя несколько дней после происшествия ожоги не проходят.

Логан рассказал, что, хотя часто ходит в лес и походы, никогда не видел таких гусениц и не знал об их опасности.

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