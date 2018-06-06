Младенец съел гусеницу и попал в больницу

В канадском городе Нанаймо, провинция Британская Колумбия, восьмимесячной девочке понадобилась хирургическая операция из-за съеденной гусеницы. Об этом сообщает CHEK News.

Гусеница случайно попала девочке в рот, когда она ела печенье на веранде. Мать услышала крики дочери и поспешила на помощь. Она заметила у нее во рту что-то черное и попыталась вытереть, но не смогла. Женщина испугалась и отвезла ребенка в больницу.

Врач обнаружил во рту ребенка остатки гусеницы. Ее волоски покрывали язык, а щупальца пристали к щеке. Чтобы их удалить, понадобилась помощь хирурга. Девочка осталась в больнице на ночь, а на следующий день вернулась домой.

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