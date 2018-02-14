Живая улитка поселилась в гноящемся локте мальчика

В американском городе Лос-Анджелес, штат Калифорния, врачи нашли живую улитку в нарыве на локте ребенка. Об этом сообщает UPI со ссылкой на научную работу, опубликованной в медицинском журнале BMJ Case Reports.

В больницу поступил 11-летний мальчик с гнойным воспалением на руке. Как выяснилось, он поцарапал локоть, когда купался в приливном водоеме на пляже за неделю до обращения к врачам.

При вскрытии и дренировании абсцесса специалисты заметили под кожей инородное тело диаметром пять миллиметров. При ближайшем рассмотрении оно оказалось морской улиткой-литориной, относящейся к виду Littorina scutulata.

По мнению автора публикации, яйцо улитки попало в рану, когда ребенок поцарапал руку. «Уникальные характеристики этого межприливного моллюска позволили ему выживать в подкожной ткани в течение недели, несмотря на враждебную среду кожного нарыва», — отмечается в работе.

Когда мальчика выписали, он захватил улитку с собой. Позднее врачи узнали, что моллюск умер через сутки после того, как его извлекли из абсцесса.

Littorina scutulata — небольшие морские улитки, которые водятся у западного побережья Северной Америки от Аляски до Мексики. Они живут до семи лет и вырастают до полутора сантиметров в длину.

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