Британка уверовала в склад паучьих яиц в своем животе

Британка возненавидела бананы после того, как обнаружила в них «паучьи яйца». Женщина рассказала свою историю изданию Daily Mail.

Лоррэйн Волл (Lorraine Wall) из города Беркенхед откусила банан и услышала хруст. «Я боюсь найти пауков в бананах, поэтому сначала ломаю плод, а потом кусаю его. На этот раз я услышала хруст и сглотнула, решив, что плод не очень зрелый. Но когда я взглянула на него, он был весь в коричневой слизи и усыпан паучьими яйцами», — рассказала она. По словам женщины, другую половину банана она планировала покрошить в овсянку пятимесячной дочки.

Волл боится, что «пауки вылупятся внутри нее», и поэтому чувствует себя очень плохо. Она вызвала врача, и тот предложил госпитализировать ее из-за низкого давления. Но женщина отказалась. Доктор объяснил ей, что желудочный сок растворит «большинство яиц», но женщину это не успокоило. «Стоит мне прикрыть глаза, как я вижу, как они вылупляются внутри меня», — признается британка.

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Женщина вернула гроздь инфицированных бананов в магазин. Там ей предложили заменить их, но Волл поклялась, что больше никогда не взглянет на плоды. «Я больше не могу ничего есть. Ем только тосты и пью капучино, потому что точно уверена в их безопасности. В моем доме больше никогда и ни при каких обстоятельствах не появятся бананы», — категорично заверила британка.

Представители магазина извинились перед Волл, однако отметили, что банан, скорее всего, просто испортился, и в нем не было никаких пауков.

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