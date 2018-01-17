Теннисист обессилел и не смог снять кожуру с бананов

Видео: @AustralianOpen / Twitter

Канадскому теннисисту Денису Шаповалову, участвующему в турнире Australian Open, не хватило сил, чтобы очистить бананы. Об этом сообщает издание USA Today.

В перерыве матча с греческим спортсменом Стефаносом Циципасом Шаповалов пытался очистить банан, но кожура не поддавалась. Теннисист отбросил его и взял другой, но не сумел совладать и с ним. С третьим бананом тоже ничего не вышло.

После этого Шаповалов снова попытал счастья со вторым. На этот раз банан не устоял. С победным жестом теннисист принялся снимать с него кожуру.

Денис Шаповалов родился в 1999 году в Тель-Авиве в семье выходцев из Советского Союза. Когда ему было девять месяцев, семья переехала в Канаду.

Australian Open — один из турниров серии «Большого шлема». В этом сезоне он проходит с 15 по 28 января в Мельбурне. Его призовой фонд составляет 43 миллиона долларов.

В 2014 году сообщалось, что румынский футболист Веллингтон Карлос разрыдался во время матча из-за брошенного в него банана.

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