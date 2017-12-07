СМИ отыскали британку с паническим страхом еды

Жительница английского города Стокпорт 24-летняя Эми Миллингтон (Amy Millington) рассказала о паническом страхе, который она испытывала при виде еды. Ее историю напечатало издание The Sun.

Британка поведала, что практически не ела в школе и никогда не ходила по заведениям с друзьями. Она могла употреблять в пищу только овсяное печенье определенной марки, чипсы, чесночный хлеб, не заправленные ничем макароны или лапшу, рис, шоколад или чизбургеры из «Макдоналдса». Она даже пряталась в своей комнате во время рождественского ужина, поскольку не могла смотреть на праздничный стол.

После рождения ребенка Миллингтон записалась к специалисту по гипнозу, который с помощью внушения заставил ее съесть банан. Терапия стоила ей 300 фунтов стерлингов в час. Женщина отмечает, что теперь может наслаждаться продуктами, которых раньше боялась. Сколько сеансов для этого понадобилось молодой матери, неизвестно.

В рождественский вечер она намерена попытаться съесть индейку.

Такое состояние называют цибофобией. Проявляется она по-разному: некоторые люди боятся употреблять в пищу скоропортящиеся продукты, у других новая еда вызывает рвоту. Страх употреблять широкий спектр съедобных вещей может привести к многим болезням, в том числе к дистрофии, почечной недостаточности и анемии.