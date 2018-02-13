У американки из глаз извлекли 14 редких глистов

У американки из глаз извлекли 14 глистов, которые никогда до этого не водились на теле человека. Об этом сообщил портал BuzzFeed News.

Жительница американского штата Орегон Эбби Бекли (Abby Beckley) работала на рыбацкой лодке. Однажды она почувствовала, что в глазу что-то шевелится, потерла его и вытащила оттуда червя. «Я посмотрела на свой палец и увидела, как на нем что-то шевелится. Я даже показала червя коллеге, чтобы убедиться, что я не сумасшедшая», — рассказала она.

Ее случай удивил и ученых. По словам паразитолога Ричарда Брэдбери (Richard Bradbury), червя Thelazia gulosa нашли в теле человека впервые. «Они размножаются на поверхности глаза. Там они находят друг друга и... ну вы понимаете. Это очень романтично», — отметил он. По словам Брэдбери, у коров червь может вызвать слепоту, так как прогрызает поверхность глаза и царапает роговицу. Однако у Бекли развилась лишь легкая форма конъюнктивита.

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Врачи предполагают, что девушку могла заразить полевая муха, при условии, если она не смахнула ее с лица сразу же. Профессор медицинских наук из Гарварда Джеймс Мэгуайер (James Maguire) назвал случай «диким» и отметил, что «был бы весьма впечатлен, если бы кто-то вошел в мой кабинет и достал из глаза червей».

Thelazia gulosa проводят первую половину жизни в теле насекомых, а вторую — паразитируя в глазных яблоках коров, лошадей и иногда яков.

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