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Антибиотик вызвал ужасные ожоги на теле девушки

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Аллергическая реакция на антибиотик вызвала у 29-летней француженки тяжелые ожоги на 90 процентах тела. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Жительница французского города Авиньон Камиль Лажи (Camille Lagier) получала пенициллин для лечения воспаления миндалин. Прежде этот антибиотик не вызывал у нее аллергии, однако в этот раз появилась сыпь на спине, а также стали чесаться глаза.

Поскольку самочувствие девушки продолжало ухудшаться, родители отвезли ее в больницу. Врачи диагностировали у Лажи синдром Лайелла или токсический эпидермальный некролиз. Обычно у страдающих им пациентов повышается температура, появляется сыпь, затем на коже возникают большие пузыри, которые быстро вскрываются с появлением обширных эрозий (повреждений кожи). Возможен летальный исход.

Из Авиньона Лажи перевели в ожоговую реанимацию в Марселе. Она провела в больнице три недели. «От синдрома Лайелла нет лекарства, только морфий, чтобы приглушить ужасную боль, — рассказывает она. — Я была забинтована с ног до головы, потому что 90 процентов кожи покрывали ожоги второй степени». Помимо кожи, были поражены язык и трахея. В течение нескольких дней она не могла говорить.

Теперь Лажи ведет блог, в котором рассказывает о своем лечении. Девушка надеется, что таким образом она сможет помочь другим людям, которые страдают от той же болезни. «У меня никогда не будет нормальной кожи, у меня по прежнему много шрамов, но они каждый день напоминают мне, что я победила», — пишет она.

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