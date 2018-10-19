В глазу ребенка обнаружили 11 живых червей

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В Китае врачи извлекли 11 живых паразитов из глаза младенца. На видео операции обратило внимание издание Daily Mail.

Ролик был снят в городе Сиань в центральной провинции Китая Шэньси. Пятимесячного мальчика по имени Дун-Дун принесла в центральную городскую больницу его мать, заметившая, что ребенок постоянно трет глаз. Доктора внимательно осмотрели младенца и обнаружили на поверхности глазного яблока и под нижним веком Дун-Дуна многочисленные нематоды.

С помощью щипцов врачи удалили из глаза мальчика 11 паразитов. Операция заняла 21 минуту. Извлеченных круглых червей отправили в лабораторию для выяснения природы инфекции. Дун-Дун остается в больнице.

Доктора поставили мальчику диагноз «телязиоз» — поражение глаза круглыми червями вида Thelazia callipaeda. Эта инфекция встречается у людей, кошек и собак. Мать мальчика отметила, что не держит дома животных, но видела, как ребенок общался с питомцами соседей.

Нематоду вида Thelazia callipaeda впервые обнаружили в Китае в 1910 году в глазу у собаки. Как правило, личинки червя заносятся в глаза мухой Phortica variegata.

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