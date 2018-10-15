В носу жителя вьетнамской деревни поселился кровосос

Источник: Newsflare

Во вьетнамском городе Дьенбьенфу, провинция Дьенбьен, врач извлек пиявку из ноздри пациента. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Мужчина, живущий в горной деревне, обратился в больницу с жалобой на боль в районе лица. Вскоре после этого у него пошла кровь из носа.

Врач осмотрел нос пациента при помощи эндоскопа и обнаружил в одной из ноздрей кровососущего червя. Вытащив его, он посоветовал мужчине не пить сырую воду из природных источников. Процедура была снята на видео.

11 октября сообщалось, что в глазу жителя индийского штата Карнатака обнаружили нитчатку Баркрофта длиной 15 сантиметров. Врачу извлек паразита при помощи специального пинцета.

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