Из носа вьетнамца достали живую пиявку

dailymail.co.uk

Во Вьетнаме из носа пациента извлекли живую пиявку. На видео инцидента обратило внимание издание Daily Mail.

Ролик был снят в провинции Лаокай на северо-западе страны в начале октября. На нем отоларинголог достает пиявку из правой ноздри местного жителя с помощью хирургических щипцов и фонарика. Все это время существо оставалось живым и извивалось в щипцах.

После извлечения пиявки пациент радостно рассмеялся. Он не рассказал, каким образом паразит забрался к нему в нос.

В июне сообщалось о китайце, обратившемся к врачу с такой же проблемой. Пиявка две недели прожила в ноздре у мужчины, все это время он жаловался на непрекращающееся кровотечение из носа. Врач извлек существо из носа пациента, при этом оно отчаянно сопротивлялось и чуть не довело медсестру до обморока.

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