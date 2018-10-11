Из глаза достали 15-сантиметрового паразита

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В глазу жителя индийского штата Карнатака обнаружили паразитического червя, которого разносят комары. Об этом сообщает издание Daily Mail.

60-летний мужчина, живущий на юго-западе Индии, обратился в больницу и пожаловался на извивающегося паразита, который поселился на его правом глазе.

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Врач осмотрел пациента и решил, что червь должен быть удален немедленно, в противном случае мужчина может потерять зрение. Он вытащил паразита при помощи специального пинцета. Операция снималась на видео.

Извлеченного червя поместили в пластиковый контейнер. После этого стало ясно, что его длина составляла не менее 15 сантиметров.

По всей видимости, мужчина был заражен нитчаткой Баркрофта (Wuchereria Bancrofti). Этот паразит распространен во многих странах Африки, Азии, Южной Америки и на тропических островах в Тихом и Индийском океанах. Обычно его личинки попадают в кровь человека при укусе комара. Нитчатки Баркрофта могут вызвать слоновость — патологическое увеличение размера ног, половых органов и других частей тела.

В феврале сообщалось, что у американки из глаз извлекли 14 глистов, которых прежде никогда не находили в теле человека. Врачи предполагают, что девушку могла заразить полевая муха.

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