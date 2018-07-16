Собачий паразит проник в позвоночник француженки и испортил ей жизнь

Ленточный червь, паразитирующий на собаках, волках и шакалах, поселился в позвоночнике жительницы Франции. Случай описан в работе, опубликованной в медицинском журнале New England Journal of Medicine.

35-летняя женщина обратилась в больницу с жалобой на слабость. Она утверждала, что стала часто падать и ощущает покалывание в ногах, напоминающее удары током. По ее словам, проблемы начались несколько месяцев назад. За это время состояние женщины заметно ухудшилось. В последние три месяца ей стало трудно кататься на лошади.

Материалы по теме «Наши старые друзья глисты» Они заражают себя вирусами, бактериями и паразитами. Все ради науки

Магнитно-резонансная томография показала поражение в районе девятого грудного позвонка, частично располагающееся на мембране, покрывающей спинной мозг. Пациентку прооперировали.

Удаленный объект оказался кистой, которая выросла в результате проникновения в позвоночник ленточного червя Echinococcus granulosus — эхинококка. Этот паразит может заразить человека, если проглотить его яйца. Личинка рождается в кишечнике, затем попадает в кровь и заносится в печень или другие органы.

Специалисты не смогли выяснить, каким образом эхинококк попал в организм женщины. Она не выезжала за границу и контактировала только с животными, которые не могут быть окончательными хозяевами взрослого паразита, в частности, со своими кошкой и лошадью, а также с домашним скотом.

После операции пациентке прописали антигельминтный препарат альбендазол. В результате лечения симптомы полностью исчезли и больше не проявлялись в течение девяти месяцев, которые она находилась под наблюдением врачей.

В феврале сообщалось, что у американки из глаз извлекли 14 паразитических червей Thelazia gulosa. Это первый известный случай поражения человека этим глистом. Врачи полагают, что девушку могла заразить полевая муха.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!