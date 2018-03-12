Китаянка лечилась от ревматизма живыми лягушками и подхватила глистов

В Китае из груди лечившейся традиционными методами женщины извлекли цепня. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Цзясин провинции Чжэцзян на востоке страны. 59-летней пациентке по фамилии Яо пришлось пойти на операцию по удалению груди из-за угнездившихся там паразитов. Во время операции доктор достал из нее 13-сантиметрового цепня.

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Яо призналась, что пять лет назад съела три живых лягушки и не стала никому об этом говорить. В деревне ей сказали, что это единственный способ избавиться от ревматизма. Родственники узнали об этом только когда Яо попала в больницу из-за непроходимости кишечника, вызванной паразитами.

Спустя некоторое время у нее заболела и грудь. Женщина переживает, что это не последнее заболевание, вызванное паразитами, так как их личинки могут быстро распространяться по человеческому телу.

В январе сообщалось о жителе Калифорнии, извлекшем из себя полутораметрового бычьего цепня. Мужчина признался, что в течение нескольких лет каждый день ел суши, что могло привести к заражению.

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