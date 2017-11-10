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Каша в голове

Какие смертоносные паразиты скрываются в мозге человека

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Кадр: фильм «Чужой»

Человеческий мозг — самое неприступное для патогенных микроорганизмов место. Его защищает гемато-энцефалический барьер, который поддерживает гомеостаз нервной системы. Тем не менее существуют паразиты, способные обойти защиту, проникнуть в мозг и вызвать серьезные заболевания. «Лента.ру» рассказывает о пожирателях нервных клеток, червях в голове и микробах, подозреваемых в том, что они даже могут управлять поведением человека.

Невидимый убийца

Амеба неглерия Фоулера (Naegleria fowleri) обитает в теплых пресноводных озерах и реках с медленным течением. Она может вместе с водой попасть в носовую полость купающихся детей и молодых людей, после чего находит по нервам путь в мозг, где вызывает опасное заболевание — первичный амебный менингоэнцефалит. Это редкое заболевание чаще всего (в 95 процентах случаев) приводит к мучительной смерти. Через несколько дней после заражения возникают головная боль, головокружение, повышается температура. Состояние больного быстро ухудшается, начинаются судороги, эпилептические припадки, галлюцинации. Больной лишается обоняния, слуха или зрения. Амебы атакуют нервные клетки, буквально поедая мозг человека.

Амебы способны избежать противодействия иммунной системы человека. Попадая в нос, они закрепляются на слизистой оболочке, откуда внедряются в обонятельный нерв, ведущий непосредственно к мозгу. Достигнув обонятельной луковицы (структуры в нижней части лобных долей головного мозга), микроорганизмы начинают разрушать нервные ткани. Это и приводит к потере обоняния и вкуса примерно на пятый день после заражения. Обонятельная луковица служит плацдармом для дальнейшего распространения неглерии по всему мозгу.

Амебы поражают мозговую оболочку. Ответная реакция иммунной системы, которая посылает лимфоциты на борьбу с инфекцией, вызывает обширное воспаление. У пациента сильно болит голова, шея становится ригидной, возникает тошнота и рвота. Однако иммунитет не в силах остановить неглерии, распространяющиеся по центральной нервной системе. Появляются вторичные симптомы: бред, галлюцинации, спутанность сознания и судороги. Больше всего страдают лобовые доли мозга, потому что они находятся вблизи от обонятельной луковицы.

Человек погибает не из-за потери нервных клеток, а из-за связанного с активностью лимфоцитов отека, повышающего давление в черепе. В конце концов нарушается связь между головным и спинным мозгом, и больной гибнет от дыхательной недостаточности.

Чтобы неглерии очутились в верхних дыхательных путях, нужно довольно много воды. В группу риска входят те, кто занимается водными видами спорта, дайвингом или вейкбордингом. Был описан случай заражения амебами во время баптистского крещения.

Амебный менингоэнцефалит за всю историю диагностировался лишь у нескольких сотен человек по всему миру. Впервые это заболевание описано в 1965 году в австралийском городе Аделаиде. Позднее случаи заражения регистрировались в южных штатах США, Европе, Индии, странах Ближнего Востока и Азии. Однако сейчас Naegleria fowleri встречается даже в ранее не характерных для нее регионах — из-за изменения климата.

В 2016 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило применение препарата милтефозин против амебной инфекции — после того как нескольких детей удалось с его помощью вылечить от менингоэнцефалита.

Мозговой червь

Гораздо более распространена паразитарная инфекция мозга, вызванная попаданием в центральную нервную систему цистицерков — личинок ленточного свиного цепня (Taenia solium). Национальные институты здравоохранения США классифицируют нейроцистицеркоз как ведущую причину эпилепсии во всем мире. По данным ВОЗ, сейчас более 50 миллионов человек заражены ленточными червями, а в одних только США ежегодно фиксируются около двух тысяч новых случаев нейроцистицеркоза.

Личинки цепня проникают в мозг человека после попадания яиц гельминтов в желудочно-кишечный тракт. Яйцо — это пузырь, достигающий размеров грецкого ореха. В желудке его оболочка растворяется, личинка внедряется в стенки кишечника и разносится по организму через кровеносные сосуды. В более чем половине случаев цистицерки заносятся в центральную нервную систему.

Цистицерк может находиться в полости желудочков, где свободно плавает в спинномозговой жидкости, в мягких мозговых оболочках или в коре головного мозга. Присутствие червя вызывает хроническое воспаление и оказывает токсическое воздействие на центральную нервную систему. У пациента могут наблюдаться парезы или параличи конечностей, сильные головные боли, нарушение речи, эпилептические припадки и даже изменения в психике.

Человек может жить спокойно десятилетиями, не зная, что в его голове поселился паразит. Это происходит из-за того, что червь, видимо, вырабатывает вещества, подавляющие иммунную реакцию. Но рано или поздно свиной цепень умирает, превращаясь в обызвествленный труп. Иммунитет немедленно наносит ответный удар, что и приводит к возникновению неврологических симптомов.

Нейроцистицеркоз распространен в странах Азии, Центральной Африки и Латинской Америки. Считается, что в некоторых регионах свиным цепнем заражены до 25 процентов населения. В 2015 году от ленточных червей погибли около 400 человек по всему миру.

Чаще всего яйца паразитов попадают в организм человека через грязную воду и немытые овощи, а также вследствие употребления в пищу сырого мяса.

Зомби-паразит

Токсоплазма — протист, хозяевами которого выступают преимущественно кошки. Однако им заражаются и люди, что, впрочем, в большинстве случаев ничем особенным не грозит. Токсоплазма опасна только для беременных женщин и людей с пониженным иммунитетом. В то же время ряд ученых полагает, что протисты также могут влиять на поведение человека, чуть ли не заставляя его заводить кошек.

Доказано, что мыши, зараженные микроорганизмом, меньше боятся представителей семейства кошачьих. В результате такие грызуны чаще становятся жертвами домашних животных, а протисты успешно проникают в организм своих основных хозяев. Аналогичный механизм был предложен и для людей биологом Кевином Лафферти (Kevin D. Lafferty) из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре. Ученый обнаружил, что в тех регионах, где значительная часть населения заражена токсоплазмой, распространен также невротизм, что влияет на развитие культуры. Следует заметить, что эта корреляция не говорит о причинно-следственной связи. Поэтому предположение о влиянии паразитов на поведение человека пока остается неподтвержденной гипотезой, несмотря на ее популярность.

Александр Еникеев

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