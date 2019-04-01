В российской больнице беспомощную пациентку обожгли едой

В Хорской районной больнице Хабаровского края 78-летнюю пациентку накормили слишком горячим ужином, в результате чего она получила ожоги. Данную информацию проверяют следователи, говорится на сайте краевого следственного управления.

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По предварительным данным, пациентка не могла принимать пищу самостоятельно, поэтому работникам больницы приходилось ее кормить. Во время ужина еда оказалась такой горячей, что пенсионерка получила ожоги внутренних органов, лица, шеи. Проводится доследственная проверка.

В марте прокуратура Краснодарского края и региональный Минздрав начали проверку информации о том, что врачи местной больницы использовали скотч вместо пластыря при обработке раны у инвалида. Ему сделали операцию по удалению жировика, после чего рану не стали зашивать, а просто заклеили несколькими полосками скотча.

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