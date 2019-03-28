В российских реабилитационных центрах наркоманов и алкоголиков лечили пытками

Жителей Башкирии с алкогольной и наркотической зависимостью держали в плену, били и приковывали наручниками сотрудники реабилитационных центров «Счастливая жизнь» и «Возрождение», пишет газета МВД России «Щит и меч».

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По информации издания, работники указанных центров похищали жителей регионов России и ближнего зарубежья по наводке их родственников. Семьи платили по 30 тысяч рублей в месяц за лечение зависимых от алкоголя и наркотиков родных и ничего не знали о пытках.

Как рассказала одна из пациенток, сотрудники центра привязывали ее голую скотчем к стене, обливали ледяной водой на морозе и били боксерскими перчатками. Другие пострадавшие жаловались на нанесение ударов различными предметами, приковывание наручниками, лишение сна и еды. Также у них забирали средства связи и запрещали выходить на контакт с родными. Врачи уверяли родственников, что пациенты центров «живут как в раю».

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 127 УК («Незаконное лишение свободы»). По данным издания, расследование завершено. Обвинения выдвинуты семерым. Фигуранты дела не признали свою вину, но доказательств для подтверждения факта пыток собрано достаточно, сообщает «Щит и меч».

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