Полсотни россиян пытались вылечиться и попали в секту

Сотрудники Росгвардии и ФСБ освободили около 50 жителей Новокузнецка, в том числе шестеро несовершеннолетних, незаконно удерживаемых в четырех реабилитационных центрах города. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Кемеровской области.

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По данным следствия, вместо предполагаемого оказания медицинской помощи у пациентов отнимали паспорта и мобильные телефоны и под угрозой лишения еды и сна вымогали пожертвования в размере от полутора до 10 тысяч рублей. Кроме того, людей заставляли «проходить обязательное религиозное обучение».

В ходе обысков изъята религиозная литература, которую проверят на наличие признаков экстремизма.

Задержаны 12 сотрудников учреждения. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 127 УК («Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении двух и более лиц»).

В январе 2017 года следователи Башкирии возбудили дело о незаконном лишении свободы более 15 наркозависимых жителей республики и других регионов России, которых также удерживали сотрудники реабилитационных центров «Возрождение» и «Счастливая жизнь».

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