Российские врачи заклеили рану после операции скотчем и отправили пациента домой

Прокуратура Краснодарского края и региональный Минздрав проверяют информацию об использовании скотча вместо пластыря при обработке раны у инвалида врачами в больнице Новороссийска. Об этом РИА Новости сообщили в обоих ведомствах.

Ранее «Блокнот Новороссийск» писал, что житель Новороссийска, имеющий инвалидность, пожаловался на лечение в городской больнице №1. Там ему сделали небольшую операцию по удалению жировика. Оставшуюся глубокую рану не зашили, а просто заклеили несколькими полосками скотча.

Узнал он об этом, только вернувшись домой, когда пришло время менять повязку. Также мужчина рассказал, что выписался из больницы почти сразу после процедуры, потому что находиться там ему казалось невыносимым: медперсонал не обращал на него внимания после операции, кровать под ним сразу сломалась, не было никаких условий для людей с ограниченными возможностями.

В самой больнице изданию сообщили, что «все врачебные манипуляции проводятся согласно стандартам оказания медицинской помощи», а сама клиника оборудована пандусами, лифтами и соответствующими стандартам кроватями с матрасами.

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