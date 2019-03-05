Пенсионерка умерла после лечения перелома шваброй

В Башкирии умерла пенсионерка, к сломанной ноге которой врачи примотали швабру. Об этом сообщает «АиФ — Уфа».

Уточняется, что 82-летняя женщина скончалась 2 марта, на следующий день после выписки из больницы, купа попала с переломом шейки бедра. Предположительно, причиной смерти стал оторвавшийся тромб как последствие операции.

Ранее сообщалось, что в травматологическом отделении Кушнаренковской центральной районной больницы пенсионерке наложили гипс, зафиксировав перелом обычной деревянной шваброй, и отказали в госпитализации. Врачи заявили, что данный случай не является экстренным.

Женщину приняли в уфимской больнице №21, где провели операцию.

МОСРЕГ / YouTube

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