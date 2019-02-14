Российские врачи примотали пенсионерке швабру к сломанной ноге и отправили домой

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В Республике Башкортостан врачи травматологического отделения Кушнаренковской центральной районной больницы отказались госпитализировать женщину 1935 года рождения с переломом шейки бедра. Об этом в четверг, 14 февраля, сообщает «360».

«Поставили ей сапожок, зафиксировали. Сказали, что он поможет срастить шейку бедра. Он сделан из деревянной швабры, которой раньше пользовались в больнице», — рассказала внучка пациентки.

По ее словам, медики считают, что госпитализация не нужна, так как данный случай не экстренный. «Бабушку отказываются довезти до дома, она живет в деревне, и донести ее просто нереально, а оставить ее до утра тоже отказываются», — добавила женщина.

Ранее в феврале сообщалось, что охранник одной из больниц Петрозаводска выволок на улицу пациента, которого привезли на скорой, и оставил лежать у входа. Предположительно, сотруднику охранного предприятия не понравился внешний вид мужчины. После жалоб и угроз вызвать полицию за пациентом пришли медики, которые сказали, что ничего не знали о случившемся. Они посадили человека в кресло-каталку и увезли. Вскоре для разбирательства приехали правоохранители. Главврач медучреждения заявил, что не в курсе ситуации и будет разбираться с ЧОП.

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