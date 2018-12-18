Чиновники пообещали не увольнять медсестру за перевязку пациента скотчем

Медицинская сестра Благовещенской городской клинической больницы, которая перевязала прооперированную пациентку канцелярским скотчем, останется на своей должности, ей указали на недопустимость такого метода, сообщается на сайте министерства здравоохранения Амурской области.

После инцидента свой пост покинет главный врач клиники Сергей Петрухин, его место временно займет хирург Андрей Роговченко, оперировавший женщину. В ведомстве отметили, что при Петрухине медучреждение влезло в долги, хотя из бюджета выделялось достаточно денег, чтобы этого не допустить. Также уровень смертности в больнице в два раза выше (3,7 процента), чем в среднем по области (1,9 процента), число жалоб от населения и медработников постоянно росло.

В учреждении идет комплексная проверка поступивших сигналов о нарушениях трудового законодательства, финансовой дисциплины, норм безопасности и санитарно-эпидемиологических требований, а также неэффективности работы на фоне значительного увеличения финансирования.

В середине декабря жительница Благовещенска рассказала, что пришла навестить 63-летнюю мать в больницу после операции, и та оказалась перевязана скотчем вместо медицинского лейкопластыря. Региональные чиновники говорили, что в больнице перевязочные материалы были, но конкретно в хирургическом отделении – нет.

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