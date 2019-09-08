В Москве ребенок обварился в горячем супе и умер

В Москве полуторагодовалый ребенок опрокинул на себя кастрюлю с горячим супом и умер от полученных ожогов. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По информации издания, инцидент произошел 7 сентября в доме на Мурановской улице. Оба родителя находились дома. Отец сидел на кухне в тот момент, когда его полуторагодовалый сын опрокинул на себя остывающий на подоконнике суп.

Отец сразу вызвал скорую, до приезда которой родители пытались помочь ребенку, обливая его холодной водой. Уточняется, что все это время состояние ребенка оставалось тяжелым.

Ребенка госпитализировали в одну из московских больниц. Площадь ожогов составила 60 процентов тела. Спасти его не удалось.

В апреле в Хорской районной больнице Хабаровского края 78-летнюю пациентку накормили горячим ужином, в результате чего она получила ожоги внутренних органов, лица и шеи. Пациентка не могла самостоятельно есть, поэтому врачам приходилось ее кормить, но еда оказалась слишком горячей. По факту нанесения увечий пожилой женщине была назначена проверка.

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