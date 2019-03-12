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Мужчина случайно угостил друга супом с крысой

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Житель Тайваня У Инь-Мин угостил друга бульоном в ресторане и обнаружил, что в блюде плавает крыса. Об этом сообщает издание Daily Star.

Инцидент произошел в городе Синьчжу. Инь-Мин заказал для приятеля хого — бульон в котелке, закипающий прямо на столе, в который можно добавить лапшу, мясо, тофу и овощи. Помимо кукурузы, капусты и кусков баранины, посетители обнаружили в супе вареную крысу.

«Я покупаю другу суп и вдруг вижу мертвую крысу. Что это, акция "купи и получи подарок"?» — возмутился клиент ресторана. Он поделился снимком в социальных сетях.

По словам Инь-Миня, официанты извинились перед ним и принесли две новых порции.

Пользователям социальных сетей ситуация показалась забавной. «Скорее звони в полицию, повар утонул в собственноручно приготовленном супе», — пошутил Лю Сяо Tцзу. Чэнь Мин-Сян добавил, что крыса «по крайней мере выглядит готовой».

В апреле сообщалось о жительнице Шотландии, обнаружившей паука в курином бургере из «Макдоналдса» между листьями салата. Девушка не приняла предложенный ей бесплатный обед и заявила, что не планирует некоторое время питаться в ресторанах сети.

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