Американка купила сыну виноград и нашла в нем черную вдову

Жительница города Бранфорд (штат Коннектикут) Эмили Роу (Emily Rowe) обнаружила в купленном винограде смертельно опасного паука. Об этом сообщил NBC Connecticut.

Американка сообщила о находке в посте на своей странице в Facebook. В комментариях она рассказала, что на первой лозе обнаружила столь крепкую паутину, что ее пришлось разрезать ножницами. Когда она потянулась за второй гроздью по просьбе 11-летнего сына, то увидела на ней черную вдову. «Мне еще повезло, что она меня не укусила, потому что я бы в любом случае дотронулась до нее, если бы не заметила. Было очень страшно!» — написала Роу.

Магазин, специализирующийся на продаже органической продукции, вернул ей деньги за виноград в двойном размере. Сотрудники магазина заверили, что их поставщики делают все возможное, чтобы не допустить появления пауков среди ягод. «Несмотря на все усилия, иногда пауки все же пробираются в гроздья, потому что они являются частью органической природной среды», — добавили они.

Черная вдова — один из самых ядовитых в мире видов пауков. Нейротоксин, который содержится в яде черной вдовы, в 15 раз сильнее яда гремучей змеи.

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