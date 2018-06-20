Парень купил в магазине овощи и обнаружил в них черную вдову

Житель американского штата Огайо обнаружил в пакете с брокколи черную вдову. Об этом сообщает портал Fox 13.

Джейкоб Вон (Jacob Vaughn) рассказал, что купил свежую брокколи в одном из супермаркетов города Моми. Как только он начал мыть овощи перед готовкой, из них вылез хищник. Парень решил взять паука вместе с соцветием и положил в пакет.

Находку американец снял на видео, которое опубликовала в Facebook его мать. Пост увидела сотрудник центра спасения животных Шерил Гарсиа (Cheryl Garcia), сделала репост и предложила подписчикам приютить паука, дав ему кличку Брокколи.

Сотрудникам супермаркета сообщили о находке — они извинились и предложили заменить овощи бесплатно.

Через несколько дней Брокколи взяла к себе другая семья.

Вон обнаружил паука черная вдова — смертельного опасного вида. Его укусы смертельно опасны, но пауки кусают только в целях защиты.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!